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Захарова прокомментировала слова США про атаку БПЛА на Кремль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова представителей Белого дома об атаке беспилотников на Кремль. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Захарова прокомментировала заявление Белого дома об атаке БПЛА на Кремль
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Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что США не обладает данными об организаторах атаки на Кремль.

«С "новичком" дела шли шустрее – Белый дом всегда "обладал данными". Горшочек перестал варить?», – написала Захарова.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила о ночной попытке ВСУ атаковать с помощью беспилотников кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Украинская сторона опровергла свою причастность к атаке, а власти США заявили, что не знают о том, кто её организовал.

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