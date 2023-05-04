Захарова прокомментировала заявление Белого дома об атаке БПЛА на Кремль

Захарова прокомментировала слова США про атаку БПЛА на Кремль
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова представителей Белого дома об атаке беспилотников на Кремль. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что США не обладает данными об организаторах атаки на Кремль.
«С "новичком" дела шли шустрее – Белый дом всегда "обладал данными". Горшочек перестал варить?», – написала Захарова.
3 мая пресс-служба Кремля сообщила о ночной попытке ВСУ атаковать с помощью беспилотников кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Украинская сторона опровергла свою причастность к атаке, а власти США заявили, что не знают о том, кто её организовал.