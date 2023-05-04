Захарова прокомментировала заявление Белого дома об атаке БПЛА на Кремль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова представителей Белого дома об атаке беспилотников на Кремль. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

©

Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что США не обладает данными об организаторах атаки на Кремль.

«С "новичком" дела шли шустрее – Белый дом всегда "обладал данными". Горшочек перестал варить?», – написала Захарова.