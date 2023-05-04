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Захарова заявила, что США всегда "обладали данными" в ситуации с "Новичком"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома об отсутствии у него информации о том, кто стоит за атаками на Кремль, отметила, что в ситуации с "Новичком" Вашингтон всегда "обладал данными".

Ранее Белый дом заявил, что "США непричастны к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними".

"С "Новичком" дела шли шустрее - Белый дом всегда "обладал данными". Горшочек перестал варить?" - прокомментировала данное заявление Захарова в своем Telegram-канале в четверг.

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