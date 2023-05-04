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Медведев ответил на слова Борреля об атаке на Кремль

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытка атаковать Кремль беспилотниками приведет к эскалации украинского кризиса, чего и хотят в США и ЕС. Об этом он написал в твиттере.

Так Медведев прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего Россию «не использовать атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта».

Медведев заявил, что Боррель - «наглый старый дурак».

Замглавы Совбеза назвал атаку терактом, совершенным киевскими властями под руководством США и одобренным руководством ЕС.

«Именно к эскалации конфликта [это] и приведет. <…> Это именно то, чего хотят в Вашингтоне и многие тупицы в Брюсселе», - написал Медведев.

В ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ответственность за атаку в Кремле возложили на Киев.

Российские власти назвали атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента накануне Дня Победы. Оба дрона были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал, разрушений также нет.

Зеленский заявил, что Украина не атаковала Москву

В Кремле подчеркнули, что Россия «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Украинские власти причастность к атаке отрицают.

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