Захарова оценила выступление Зеленского в МУС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС) «бредом о ядерной бомбе». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что 4 мая Зеленский прибыл в МУС в Гааге, где выступил с речью. Захарова обратила внимание на слова украинского президента о том, что украинская сторона хочет «сделать эту войну последней в мире».

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — прокомментировала она заявление Зеленского.

Сегодня украинский лидер также планирует встретиться с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Вчера, 3 мая, он побывал с ранее не анонсированным визитом в Финляндии, где встретился с президентом Саули Ниинисте и главами правительств стран Северной Европы.