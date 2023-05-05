Дипломат Гаврилов: Россия готовит ответ на атаку беспилотников на Кремль

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия готовит ответ на атаку украинских беспилотников на Кремль. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, ответ, над которым в настоящее время размышляет российское руководство, должен быть соразмерным и продуманным. Гаврилов также рассказал, что согласен с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, "который говорит, что ответ должен быть такой продуманный и проверенный, чтобы желание повторять такие действия у тех, кто это сделал ... не возникало".

3 мая Володин написал в своем Telegram-канале, что считает теракт в отношении президента РФ Владимира Путина нападением на страну и заявил, что будет "требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".