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Дипломат Гаврилов заявил, что Россия готовит ответ на атаку беспилотников на Кремль

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия готовит ответ на атаку украинских беспилотников на Кремль. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат Гаврилов: Россия готовит ответ на атаку беспилотников на Кремль
© ТАСС

По его словам, ответ, над которым в настоящее время размышляет российское руководство, должен быть соразмерным и продуманным. Гаврилов также рассказал, что согласен с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, "который говорит, что ответ должен быть такой продуманный и проверенный, чтобы желание повторять такие действия у тех, кто это сделал ... не возникало".

Кадыров прокомментировал атаку дронов на Кремль

3 мая Володин написал в своем Telegram-канале, что считает теракт в отношении президента РФ Владимира Путина нападением на страну и заявил, что будет "требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".

Ранее немецкий полковник в отставке Ральф Тиле высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский опасается потерять поддержку и доверие со стороны своих союзников, в первую очередь, от США, из-за атаки беспилотников на Кремль ночью 3 мая.

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