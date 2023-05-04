Заявления Пескова об атаке беспилотников на Кремль: главное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 4 мая, пообщался с журналистами. Главной темой разговора была атака беспилотников на Кремль и возможная реакция России на них. «Рамблер» собрал главные тезисы из высказываний представителя главы государства.

Причастность Киева

Видео дня

По словам Пескова, о причастности Киева к атаке говорят данные российских спецслужб. Вместе с тем средства и цели ударов украинские власти выбирают под диктовку Вашингтона. Попытки США «открестится» от ситуации он назвал смехотворными. Важно, подчеркнул пресс-секретарь, чтобы Белый дом понимал серьезность последствий при подобном участии в конфликте.

Сейчас следственный комитет и другие ведомства расследуют атаку и сроки определения причастных к террористической атаке зависят от них, сообщает ТАСС. Откуда именно были запущены дроны — пока неизвестно.

Повреждение Кремля

В результате атаки на куполе Сенатского дворца опалено два медных листа. Песков подчеркнул, что над их заменой уже работают, пишет ТАСС.

«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол», — заявил он.

Заменить их, по словам представителя Кремля, должны уже сегодня-завтра.

Обстановка в Кремле

Обстановка в Кремле после инцидента обычная, отметил пресс-секретарь. Все сотрудники продолжают работать на своих местах. Сейчас глава государства работает в Кремле. Сегодня он встретится с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Каких-либо экстренных заседаний Совбеза РФ или обращения президента Владимира Путина не планируется, сообщает ТАСС. 5 мая Путин проведет традиционное оперативное заседание, на котором могут затронуть тему атаки беспилотников.

В ближайшее время в Кремле дополнительно усилят безопасность. Какие именно меры предпримут Песков не сказал, поскольку это тема «для глубокого анализа специалистов».

Выступление Путина на параде Победы

Песков отметил, что Путин не отменяет выступление на Красной площади 9 мая — готовится обычный Парад Победы. Кроме того, на него же приедет президент Киргизии Садыр Жапаров — Кремль ждет его визита и готовится к нему.

Песков также отметил, что в ближайшее время у Путина не было планов на контакты с главами других государств, сообщает ТАСС.

Ответные меры

Песков не стал комментировать предложения объявить президента Украины Владимира Зеленского законной целью. Вместе с тем Кремль рассматривает «самые различные» варианты ответа на атаку.

Реакция Путина