В ГД предложили ввести мораторий на использование беспилотников

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к Министерству транспорта РФ и Росавиации с предложением ввести временный мораторий на использование беспилотников за исключением государственных нужд.

"Направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников (за исключением государственных нужд)", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Парламентарий уточнил, что речь идет не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных, подземных, водных и надводных.