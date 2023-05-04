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Хинштейн предлагает ввести временный мораторий на использование беспилотников

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к Министерству транспорта РФ и Росавиации с предложением ввести временный мораторий на использование беспилотников за исключением государственных нужд.

В ГД предложили ввести мораторий на использование беспилотников
© РИА Новости

"Направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников (за исключением государственных нужд)", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Парламентарий уточнил, что речь идет не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных, подземных, водных и надводных.

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