Заявление МИД РФ об атаке на Кремль: главное

В МИД РФ выступили с заявлением о ситуации с попыткой Киева атаковать беспилотниками территорию Кремля, в котором находится резиденция президента России Владимира Путина. «Рамблер» собрал главные тезисы из заявления, распространенного пресс-службой министерства.

Киев использует террористические методы

В ведомстве подчеркнули, что сомнений о причастности киевского режима к происшествию нет. Там напомнили, что и ранее Киев использовал террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения. В их числе подрыв Крымского моста, удары по невоенным объектам в приграничных областях, а также многочисленные диверсии.

Преступные действия Украины подтверждают отсутствие у нее стремления урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.

Все виновные будут наказаны

Всех виновных в ударах по Кремлю обязательно найдут, подчеркивается в заявлении. Их ждет «суровое и неотвратимое наказание». В МИД РФ напомнили, что Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело — его расследование продолжается.

Террористическая деятельность Украины набирает обороты

Отдельно в МИД РФ заявили, что террористическая и диверсионная деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает набирать обороты. Международное сообщество должно заставить Киев выполнять свои обязательства по борьбе с международным терроризмом.

Там также призвали другие страны осудить преступную выходку украинских властей. Однако молчание Запада по ударам говорит лишь о потакании террористическим методам Киева, подметили в заявлении.

Об ответных действиях

В МИД РФ подтвердили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на «вопиющие попытки террористических актов». Принимать ответные меры Россия будет в соответствии с оценками угрозы, которую Киев создал для руководства страны.

Вместе с тем Москве в контексте происшествия очевидна необходимость и дальше продолжать специальную военную операцию, чтобы достичь всех ее целей.