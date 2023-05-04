Песков анонсировал выступление Путина на параде Победы

Песков: Путин не отменяет выступление на параде Победы на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин традиционно будет выступать на параде Победы на Красной площади 9 мая, ничего не меняется в плане подготовки этого мероприятия. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли парад пройти в сокращенном варианте из-за недавней атаки беспилотников на Кремль.
"Нет, готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", - сказал представитель Кремля.