Песков анонсировал выступление Путина на параде Победы

Президент РФ Владимир Путин традиционно будет выступать на параде Победы на Красной площади 9 мая, ничего не меняется в плане подготовки этого мероприятия. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли парад пройти в сокращенном варианте из-за недавней атаки беспилотников на Кремль.