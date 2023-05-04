Песков высказался о вариантах ответа на украинскую атаку по Кремлю

Россия рассматривает различные варианты ответа на украинскую атаку по Кремлю, речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина и были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших в результате атаки не было. Ответственность за произошедшее в Москве возложили на Киев. СК РФ завел дело о теракте.

По словам пресс-секретаря президента России, сейчас рассматриваются «самые различные» варианты ответа на атаку.

«Естественно, здесь я никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах», - пояснил сегодня в ходе брифинга Дмитрий Песков.