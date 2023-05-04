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В МИД Китая прокомментировали атаку беспилотников на Кремль

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала Россию и Украину избегать шагов, способных привести к эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Мао прокомментировала атаку беспилотников на Кремль.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», - подчеркнула дипломат.

В Кремле ранее сообщили, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ответственность за атаку в Москве возложили на Киев.

Случившееся российские власти назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента накануне Дня Победы. Оба дрона были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал, разрушений также нет.

Китайские эксперты назвали цель атаки беспилотников на Кремль

В Кремле подчеркнули, что Россия «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Украинские власти причастность к атаке отрицают.

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