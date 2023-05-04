Захарова назвала отвечающих за действия Киева кураторов

"То есть, представляете, даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием, не просто тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию", - сообщила официальный представитель МИД России.