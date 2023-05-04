Захарова назвала отвечающих за действия Киева кураторов

Захарова: За действия Киева отвечают вашингтонские, лондонские и натовские кураторы
За все действия киевского режима в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
"Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", - подчеркнула Захарова.
Ранее Захарову удивило поведение западных стран, которые открыто говорят о помощи Украине в подготовке контрнаступления против российских войск.
"То есть, представляете, даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием, не просто тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию", - сообщила официальный представитель МИД России.