$79.31-0.6587.58-0.08

Захарова: За действия Киева отвечают вашингтонские, лондонские и натовские кураторы

За все действия киевского режима в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова назвала отвечающих за действия Киева кураторов
© 

"Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", - подчеркнула Захарова.

Ранее Захарову удивило поведение западных стран, которые открыто говорят о помощи Украине в подготовке контрнаступления против российских войск.

"То есть, представляете, даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием, не просто тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию", - сообщила официальный представитель МИД России.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий