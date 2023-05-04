В МИД России заявили о сближении Молдавии с НАТО

Заместитель министра иностранных дел России, Михаил Галузин, заявил о сближении Молдавии с НАТО. По его словам, Североатлантический альянс поддерживает пронатовские амбиции молдавских властей. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, главы стран-членов НАТО все больше интересуются Молдавией и подпитывают пронатовские амбиции нынешней власти в Кишиневе, присматривая ее на роль «еще одной Украины». Это, в свою очередь, что может привести к конфронтации с Россией.

«Поощряют абсолютно дипломатически неприличную антироссийскую риторику, к которой буквально на ежедневной основе прибегает высшее молдавское руководство», — сказал Галузин.

При этом он подчеркнул, что многие политики в Молдавии имеют румынские паспорта и не представляют интересы коренного молдавского народа, который, в свою очередь, не настроен на конфликт с Россией.