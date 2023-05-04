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В МИД России оценили вероятность переговоров с Украиной

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью «Известиям» Украиной. По его словам, предпосылок для мирного урегулирования с Киевом не просматривается.

В МИД России оценили вероятность переговоров с Украиной
© globallookpress.com

Дипломат подчеркнул, что Москва высоко ценит стремление ряда стран оказать содействие мирному процессу. Он отметил, что многие предложения, например, китайского плана соответствуют российским подходам.

По словам Галузина, российским взглядам созвучны идеи о создании неделимого пространства безопасности, о нерасширении НАТО на восток, об уважении норм международного права.

«На этой основе можно было бы двигаться вперед, но проблема заключается не в России, а в позиции Киева и его англосаксонских хозяев», — заявил замглавы МИД.

Он добавил, что в случае возобновления мирного процесса он будет вестись совершенно на других условиях и с учетом иных реалий.

Ранее Галузин сообщил, что Москва предупредила Киев и накачивающие его оружием западные страны о печальных последствиях планируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрнаступления.

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