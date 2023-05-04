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Россия предупредила Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления ВСУ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Известиям» Москвы как Киева, так и накачивающих его оружием западных стран, о печальных последствиях планируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрнаступления.

Россия предупредила Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления ВСУ
© ТАСС

«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — заявил дипломат.

Он предостерег Запад от передачи Украине большого количества современных вооружений, отметив, что это приведет к усилению эскалации и продолжению кровопролития. Замглавы МИД также подчеркнул, что российские военные готовы к любому развитию событий.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что, несмотря на отчаянную попытку администрации президента Украины Владимира Зеленского отправить войска в контрнаступление, украинский конфликт практически подошел к завершению.

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