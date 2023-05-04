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Слуцкий назвал ответственных за атаку дронов на Кремль

Ответственность за попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским должны нести американский лидер Джо Байден и главы стран, поддерживающих Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы думского международного комитета Леонида Слуцкого.

Слуцкий назвал ответственных за атаку дронов на Кремль
© РИА Новости

Как считает лидер ЛДПР, заявления Вашингтона о том, что американские власти не поощряют Киев в нанесении ударов по РФ, «выглядят натянуто». Слуцкий указал, что проведение международного трибунала для президента Украины должно быть неизбежно.

«Расследование будет проведено – Россия правовое государство», — отметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что нет сомнений о том, «чью вину следствию предстоит доказать».

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В ночь на 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотным летательным аппаратом по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Два устройства были выведены из строя. Российского лидера в этот момент в Кремле не было.

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