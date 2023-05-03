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Небензя: дело дошло до опосредованной войны НАТО против России

Российский постпред при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что дело дошло до опосредованной войны НАТО против России.

Небензя: дело дошло до опосредованной войны НАТО против России
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Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН по вопросу укрепления доверия в международных делах.

По его словам, роль Украины стараниями США и их союзников свелась к функции разменной пешки в геополитическом противоборстве с Россией.

Небензя отметил, что для этого на российских границах за восемь лет сформировали русофобскую неонацистскую диктатуру, «провозгласившую войну всему русскому» и тому, что страны объективно «связывало»

«Дело дошло до опосредованной войны НАТО против России, которая грозит самыми пагубными последствиями всему человечеству», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты объявили крестовый поход против России.

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