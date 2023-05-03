Медведев заявил о необходимости устранения Зеленского
Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Медведев написал в своём Telegram-канале.
В своём сообщении Медведев сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что последний не подписывал акт капитуляции после проигрыша фашистской Германии во Второй мировой войне.
«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.
Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…», – написал Медведев.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о попытке ВСУ в ночь на 3 мая атаковать кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина с помощью беспилотников. Позже администрация президента Украины опровергла свою причастность к атаке.