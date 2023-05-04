Лавров прибыл в Гоа для участия в СМИД ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в четверг в Гоа для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что на заседании главы внешнеполитических ведомств уделят приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое планируется 3-4 июля в Нью-Дели, в том числе рассмотрят проекты соответствующих документов и решений. Кроме того, стороны обсудят актуальные сюжеты международной и региональной повестки дня.