Медведев заявил о необходимости устранения Зеленского

Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
Атака киевских беспилотников на Кремль не оставила для России вариантов кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского "и его клики". Такое мнение высказал в среду в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя действия Киева, политик написал: '"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов кроме физического устранения Зеленского и его клики".
Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Медведева, "не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции".
"Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница" - добавил зампред СБ РФ.