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В МИД Польши заявили о важности оставить своего посла в России

Польша считает нужным оставить своего посла в России, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

В МИД Польши заявили о важности оставить своего посла в России
© РИА Новости

«Вопрос перевешивает в сторону того, чтобы на территории Российской Федерации оставалось польское представительство, так как это вопрос заботы о наших гражданах, вопрос не закрытия каналов коммуникации», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции RMF FM.

Ясина отметил, что большинство стран Евросоюза также решило оставить своих послов в Москве.

Ранее российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом в школе.

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По словам российского посла в Варшаве Сергея Андреева, школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.

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