В МИД Польши заявили о важности оставить своего посла в России

«Вопрос перевешивает в сторону того, чтобы на территории Российской Федерации оставалось польское представительство, так как это вопрос заботы о наших гражданах, вопрос не закрытия каналов коммуникации», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции RMF FM.