Россия потребовала от Финляндии принять меры после нападения на консульство

Российское посольство в Финляндии направило ноту Хельсинки с требованием принять меры после того, как консульство РФ в Мариехамне на Аландских островах подверглось акту вандализма. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в ночь с 30 апреля на 1 мая группа лиц бросила на территорию учреждения взрывное шумовое устройство и другие предметы, это угрожало жизни и здоровью сотрудников дипмиссии РФ.
"Посольством России в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства России на Аландских островах", - заявила она.