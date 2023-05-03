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Россия потребовала от Финляндии принять меры после нападения на консульство России

Российское посольство в Финляндии направило ноту Хельсинки с требованием принять меры после того, как консульство РФ в Мариехамне на Аландских островах подверглось акту вандализма. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия потребовала от Финляндии принять меры после нападения на консульство
© РИА Новости

Она отметила, что в ночь с 30 апреля на 1 мая группа лиц бросила на территорию учреждения взрывное шумовое устройство и другие предметы, это угрожало жизни и здоровью сотрудников дипмиссии РФ.

"Посольством России в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства России на Аландских островах", - заявила она.

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