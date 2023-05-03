В Госдуме оценили намерения Запада запретить транзит через Россию

Если везут через Россию, это выгодно тем, кто это делает. Это вопрос не нашей экономической выгоды, а тех, кто занимается бизнесом. Очень многие наши транспортные компании, которые занимаются международным транзитом, уже были под санкциями. Там было поименно, компании перечислялись, а сейчас — в принципе, — отметила депутат.