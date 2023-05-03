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В Госдуме оценили намерения Запада запретить транзит через Россию

Бизнес западных стран ждут серьезные проблемы, если государства Европейского союза и «большой семерки» введут запрет на транзит товаров и сырья через территорию России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она высказала мнение, что подобные ограничения нанесут больше ущерба тем, кто их вводит, чем Москве.

В Госдуме оценили намерения Запада запретить транзит через Россию
© РИА Новости

Если везут через Россию, это выгодно тем, кто это делает. Это вопрос не нашей экономической выгоды, а тех, кто занимается бизнесом. Очень многие наши транспортные компании, которые занимаются международным транзитом, уже были под санкциями. Там было поименно, компании перечислялись, а сейчас — в принципе, — отметила депутат.

Ранее стало известно, что в 11-й западный антироссийский санкционный пакет могут войти меры по пресечению обхода предыдущих ограничений. Так, планируется ввести запрет на транзит многих товаров через Россию, а также санкции в отношении судов, которые отключают навигационные системы, чтобы обойти меры. Кроме того, западные страны намерены ввести персональные ограничения в отношении около 30 россиян. Для принятия пакета необходима поддержка всех стран-членов ЕС.

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