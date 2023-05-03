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Захарова заявила, что Россия призывает Запад немедленно прекратить травлю всего русского

Западные страны продолжают грубо нарушать права российских граждан, Москва призывает немедленно прекратить дискриминацию всего русского. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Россия призывает Запад немедленно прекратить травлю всего русского
© РИА Новости

Дипломат отметила, что с начала спецоперации в странах Запада "стала набирать обороты беспрецедентная по масштабам и уровню беззакония русофобская кампания".

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"Мы призываем западные страны немедленно прекратить травлю всего русского, вернуться к добросовестному выполнению своих правозащитных обязательств, в том числе в антидискриминационной сфере", - сказала она.

Захарова обратила внимание на то, что "жертвами охоты на все русское" становятся не только граждане РФ, но "зачастую любые русскоговорящие". По ее словам, в этом отношении особенно отличаются Латвия, Литва, Эстония и Польша.

"[Эта] кампания зародилась в центре натоцентричного блока, но распространяется она по разным причинам, по разным каналам и выходит за пределы недружественных стран, - уточнила Захарова. - Мы говорим с вами о том заряде, который идет с подачи Вашингтона, Лондона, Брюсселя и расходится волнами вот этого разрушительного воздействия по всему миру".

В качестве примера таких действий она привела недавний случай захвата польскими силовиками здания школы при российском посольстве в Варшаве. По словам представителя МИД РФ, это произошло "в нарушение всех возможных обязательств в области дипломатических отношений".

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"Среди других распространенных практик - увольнение с работы, отказ в образовательных, медицинских, банковских, других услугах, арест имущества, отстранение от участия в спортивных и культурных мероприятиях. - указала дипломат. - Нередкими являются нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества. Дискриминации подвергаются и наши эксперты в универсальных региональных правозащитных структурах".

Захарова особенно отметила вклад российских дипломатических представительств в защиту соотечественников от дискриминации за рубежом.

"В практическом плане в случаях нарушения прав российских граждан оперативным средством их защиты остаются наши посольства и консульства, которые в свою очередь сами во многом являются адресатом вот этой русофобской кампании", - сказала она.

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