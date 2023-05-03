Захарова: Россия призывает Запад немедленно прекратить травлю всего русского

Захарова заявила, что Россия призывает Запад немедленно прекратить травлю всего русского
Западные страны продолжают грубо нарушать права российских граждан, Москва призывает немедленно прекратить дискриминацию всего русского. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что с начала спецоперации в странах Запада "стала набирать обороты беспрецедентная по масштабам и уровню беззакония русофобская кампания".
"Мы призываем западные страны немедленно прекратить травлю всего русского, вернуться к добросовестному выполнению своих правозащитных обязательств, в том числе в антидискриминационной сфере", - сказала она.
Захарова обратила внимание на то, что "жертвами охоты на все русское" становятся не только граждане РФ, но "зачастую любые русскоговорящие". По ее словам, в этом отношении особенно отличаются Латвия, Литва, Эстония и Польша.
"[Эта] кампания зародилась в центре натоцентричного блока, но распространяется она по разным причинам, по разным каналам и выходит за пределы недружественных стран, - уточнила Захарова. - Мы говорим с вами о том заряде, который идет с подачи Вашингтона, Лондона, Брюсселя и расходится волнами вот этого разрушительного воздействия по всему миру".
В качестве примера таких действий она привела недавний случай захвата польскими силовиками здания школы при российском посольстве в Варшаве. По словам представителя МИД РФ, это произошло "в нарушение всех возможных обязательств в области дипломатических отношений".
"Среди других распространенных практик - увольнение с работы, отказ в образовательных, медицинских, банковских, других услугах, арест имущества, отстранение от участия в спортивных и культурных мероприятиях. - указала дипломат. - Нередкими являются нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества. Дискриминации подвергаются и наши эксперты в универсальных региональных правозащитных структурах".
Захарова особенно отметила вклад российских дипломатических представительств в защиту соотечественников от дискриминации за рубежом.
"В практическом плане в случаях нарушения прав российских граждан оперативным средством их защиты остаются наши посольства и консульства, которые в свою очередь сами во многом являются адресатом вот этой русофобской кампании", - сказала она.