Захарова: Россия призывает Запад немедленно прекратить травлю всего русского

"[Эта] кампания зародилась в центре натоцентричного блока, но распространяется она по разным причинам, по разным каналам и выходит за пределы недружественных стран, - уточнила Захарова. - Мы говорим с вами о том заряде, который идет с подачи Вашингтона, Лондона, Брюсселя и расходится волнами вот этого разрушительного воздействия по всему миру".