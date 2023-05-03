Посол РФ в Италии завершил свою миссию

"Покидая гостеприимную Италию, увозим в душе самые теплые воспоминания от многочисленных встреч с руководителями, официальными лицами, сотнями простых граждан Италии, а также признательность за доброе человеческое отношение, отражающее традиционные чувства уважения и взаимной симпатии между российским и итальянским народами, - говорится в послании дипломата, которое опубликовано в социальных сетях дипмиссии. - Сохраняю уверенность в благоприятных перспективах наших двусторонних отношений. Кризисы приходят и уходят, а ключевые государственные интересы и наработанный потенциал взаимовыгодного сотрудничества остаются".