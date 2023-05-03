Посол РФ в Италии завершил свою миссию
Посол России в Италии Сергей Разов в среду завершил свою миссию в республике. Как сообщило российское посольство, он покинул территорию Италии.
"Покидая гостеприимную Италию, увозим в душе самые теплые воспоминания от многочисленных встреч с руководителями, официальными лицами, сотнями простых граждан Италии, а также признательность за доброе человеческое отношение, отражающее традиционные чувства уважения и взаимной симпатии между российским и итальянским народами, - говорится в послании дипломата, которое опубликовано в социальных сетях дипмиссии. - Сохраняю уверенность в благоприятных перспективах наших двусторонних отношений. Кризисы приходят и уходят, а ключевые государственные интересы и наработанный потенциал взаимовыгодного сотрудничества остаются".
В начале апреля президент РФ Владимир Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии и Сан-Марино по совместительству. На эту должность был назначен Алексей Парамонов.
Разов (1953 г. р.) - советский и российский дипломат, с мая 2013 года занимал должность посла России в Италии и Сан-Марино по совместительству. Парамонов (1962 г. р.) имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Занимал должность директора первого европейского департамента МИД РФ. Ранее был генконсулом РФ в Милане.