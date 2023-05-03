Заявления Пескова о зерновой сделке: главное

3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе зерновой сделки. «Рамблер» собрал главные заявления официального представителя Кремля по этому вопросу.

Мало поводов для оптимизма

Песков заявил, что Москве не внушают поводов для оптимизма дальнейшие перспективы зерновой сделки. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента заявил, что Россия заинтересована в выполнении всех параметров инициативы, в том числе и тех, которые были установлены еще при заключении договоренностей.

«Пока очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного», — заявил он, говоря о возможном продлении действия договора.

Москва продолжит контакты

Российская сторона продолжит контакты со сторонами по зерновой сделке, поскольку рассчитывает на выполнение договоренностей, отметил Песков. Вместе с тем Москва не станет соглашаться на те шаги, которые противоречат ее интересам.

Если сделку не продлят

Говоря о действиях России в том случае, если сделка не будет продлена, Песков предложил «не забегать вперед».