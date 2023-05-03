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Заявления Пескова о зерновой сделке: главное

3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе зерновой сделки. «Рамблер» собрал главные заявления официального представителя Кремля по этому вопросу.

Заявления Пескова о зерновой сделке: главное
© РИА Новости

Мало поводов для оптимизма

Песков заявил, что Москве не внушают поводов для оптимизма дальнейшие перспективы зерновой сделки. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента заявил, что Россия заинтересована в выполнении всех параметров инициативы, в том числе и тех, которые были установлены еще при заключении договоренностей.

«Пока очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного», — заявил он, говоря о возможном продлении действия договора.

Москва продолжит контакты

Российская сторона продолжит контакты со сторонами по зерновой сделке, поскольку рассчитывает на выполнение договоренностей, отметил Песков. Вместе с тем Москва не станет соглашаться на те шаги, которые противоречат ее интересам.

Если сделку не продлят

Говоря о действиях России в том случае, если сделка не будет продлена, Песков предложил «не забегать вперед».

Напомним, что ранее Минобороны Турции проинформировало, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке состоится 5 мая в Стамбуле. Вместе с тем МИД России заявил, что вопрос по ней пока не удалось согласовать.

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