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Песков переадресовал спецслужбам предложение запретить полеты беспилотников 9 Мая

Российские власти не могут поддержать или не поддержать предложение запретить полеты беспилотников 9 мая, это прерогатива специальных служб. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков переадресовал спецслужбам предложение запретить полеты беспилотников 9 Мая
© Сетевое издание m24.ru

"Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива", – отметил он.

Ранее Песков сообщал, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности на День Победы. Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 Мая. На это представитель Кремля подчеркнул, что по этому вопросу организованы сложные и напряженные мероприятия. Песков также подтвердил намерение Владимира Путина выступить с речью на параде Победы на Красной площади в Москве.

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