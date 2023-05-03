Захарова: Швеция ответила формальной отпиской на требование расследования по "Севпотокам"

В Швеции ответили формальной отпиской на ноту России с призывом о проведении всеобъемлющего международного расследования по терактам на «Северных потоках». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Утечки на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» рядом с датским островом Борнхольм были обнаружены в ночь на 26 сентября 2022 года. Позднее выяснилось, что газопроводы повредили намеренно. ФСБ возбудила в связи с этим уголовное дело по статье о международном терроризме. В Минобороны России возложили вину за теракт на представителей ВМС Великобритании.

Захарова напомнила, что российские обращения относительно расследования по «Северным потокам» остались без субстантивной реакции. По ее словам, очередным свидетельством осознанности неконструктивной линии коллективного Запада стал ответ МИД Швеции на российскую ноту с призывом предоставить информацию о ходе работ по установлению обстоятельств терактов и причастных к нему лиц, а также провести всеобъемлющее международное расследование, в котором примут участие и специалисты из России.

«И на сей раз шведская сторона ответила формальной отпиской, ограничилась ссылками на более раннюю переписку. Такой классический замкнутый круг», — заключила Захарова.