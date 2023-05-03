$79.96-0.5587.66-0.72

Захарова: Швеция ответила отпиской на требование о расследовании по «Северным потокам»

В Швеции ответили формальной отпиской на ноту России с призывом о проведении всеобъемлющего международного расследования по терактам на «Северных потоках». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова: Швеция ответила формальной отпиской на требование расследования по "Севпотокам"
© Парламентская газета

Утечки на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» рядом с датским островом Борнхольм были обнаружены в ночь на 26 сентября 2022 года. Позднее выяснилось, что газопроводы повредили намеренно. ФСБ возбудила в связи с этим уголовное дело по статье о международном терроризме. В Минобороны России возложили вину за теракт на представителей ВМС Великобритании.

Захарова напомнила, что российские обращения относительно расследования по «Северным потокам» остались без субстантивной реакции. По ее словам, очередным свидетельством осознанности неконструктивной линии коллективного Запада стал ответ МИД Швеции на российскую ноту с призывом предоставить информацию о ходе работ по установлению обстоятельств терактов и причастных к нему лиц, а также провести всеобъемлющее международное расследование, в котором примут участие и специалисты из России.

«И на сей раз шведская сторона ответила формальной отпиской, ограничилась ссылками на более раннюю переписку. Такой классический замкнутый круг», — заключила Захарова.

Как сообщала «Парламентская газета», расследующий дело о подрыве «Северных потоков» окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист ранее заявил, что основная версия об исполнителях теракта состоит в том, что его совершила поддерживаемая государством группа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий