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В Госдуму внесли поправки в закон о военном положении

В Госдуму внесли поправки в конституционный закон о военном положении, позволяющие провести выборы в новых регионах, сообщил один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 

В Госдуму внесли поправки к федеральному закону о военном положении
© Парламентская газета

По его словам, которые приводит пресс-служба Комитета, поправки нужны для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где введен режим военного положения — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выборы органов законодательной власти в новых регионах должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года.

Согласно действующему закону о военном положении на территориях, где введено военное положение, не проводятся референдумы и выборы. Одновременно законы о принятии в состав РФ новых регионов предписывают субъектам провести выборы в законодательные собрания осенью 2023 года.

«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — отметил Крашенинников.

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