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Посол России допустил разрыв дипотношений с Польшей

Москва допускает разрыв отношений с Варшавой, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев Live».

Посол России допустил разрыв дипотношений с Польшей
© Lenta.ru

«Естественно, мы к этому давно готовы. Могу вас уверить, что никаких особых переживаний в связи с отъездом из Польши ни у меня, ни у моих коллег не возникнет», — сказал посол.

По его словам, российские дипломаты готовы ко всем проявлениям недружественного поведения Польши и воспримут их без лишних эмоций, по-деловому, следуя интересам Москвы.

Ранее польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа при российском посольстве в Варшаве, в пользу государства. По мнению представителя МИД Польши Лукаша Ясина, это здание было занято незаконно.

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