В МИД прокомментировали заявление Турции о встрече по зерновой сделке

В МИД России прокомментировали заявление турецкой стороны о встрече делегаций по зерновой сделке 5 мая. Там заявили, что вопрос пока не удалось согласовать, передает РИА Новости.

«Вопрос не согласован», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Никаких деталей там не раскрыли.

О том, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке состоится 5 мая в Стамбуле, проинформировали ранее в Минобороны Турции. Как стало известно, Анкара была инициатором, а Россия и Украина одобрили предложение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновую сделку не выполняют в части условий, которые касаются России. Представитель Кремля указал на «не очень хорошие перспективы» ее продления.