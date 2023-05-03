В МИД прокомментировали заявление Турции о встрече по зерновой сделке
В МИД России прокомментировали заявление турецкой стороны о встрече делегаций по зерновой сделке 5 мая. Там заявили, что вопрос пока не удалось согласовать, передает РИА Новости.
«Вопрос не согласован», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Никаких деталей там не раскрыли.
О том, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке состоится 5 мая в Стамбуле, проинформировали ранее в Минобороны Турции. Как стало известно, Анкара была инициатором, а Россия и Украина одобрили предложение.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновую сделку не выполняют в части условий, которые касаются России. Представитель Кремля указал на «не очень хорошие перспективы» ее продления.
Как писало РИА Новости, пресс-служба ООН сообщила о том, что Генсек организации Антониу Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина по поводу зерновой сделки. Как утверждалось, он передал его через главу МИД России Сергея Лаврова. Генсек ООН также принял к сведению выраженную Россией озабоченность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.