Захарова: захват школы в Варшаве выходит за рамки нормальности

Во время выступления на радиостанции Sputnik Захарова отметила, что действия Польши не стали большим сюрпризом. Она полагает, что поведение польских властей не просто пересекает "какие-то там красные линии". По ее мнению, Варшава выходит "за рамки не то чтобы дипломатических отношений, а вообще нормальности".