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Захарова считает, что захват школы в Варшаве выходит за рамки нормальности

Действия властей Польши, которые захватили здание школы при российском посольстве, выходят за рамки нормальности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: захват школы в Варшаве выходит за рамки нормальности
© Российская Газета

Во время выступления на радиостанции Sputnik Захарова отметила, что действия Польши не стали большим сюрпризом. Она полагает, что поведение польских властей не просто пересекает "какие-то там красные линии". По ее мнению, Варшава выходит "за рамки не то чтобы дипломатических отношений, а вообще нормальности".

Ранее представители правоохранительных органов Польши ворвались в здание школы при посольстве России в Варшаве. Они приказали освободить помещение в течение дня. Российские дипломаты назвали эти действия противоправными и провокационными.

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