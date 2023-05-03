Захарова: захват школы в Варшаве выходит за рамки нормальности

Захарова считает, что захват школы в Варшаве выходит за рамки нормальности
Действия властей Польши, которые захватили здание школы при российском посольстве, выходят за рамки нормальности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во время выступления на радиостанции Sputnik Захарова отметила, что действия Польши не стали большим сюрпризом. Она полагает, что поведение польских властей не просто пересекает "какие-то там красные линии". По ее мнению, Варшава выходит "за рамки не то чтобы дипломатических отношений, а вообще нормальности".
Ранее представители правоохранительных органов Польши ворвались в здание школы при посольстве России в Варшаве. Они приказали освободить помещение в течение дня. Российские дипломаты назвали эти действия противоправными и провокационными.
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