Путин поставил законодателям задачу повышения уровня жизни граждан

Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан. Такую задачу президент Путин поставил перед членами Совета законодателей.

© Артем Геодакян/ТАСС

В этом году особая дата - 30-летие российского парламентаризма. Владимир Путин начал свое выступление в Таврическом дворце на Совете законодателей с поздравлений. Он указал на то, что первые российские депутаты искренне отстаивали интересы людей, стремились принести пользу стране. "Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России - страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира", - сказал он.

Видео дня

Президент попросил законодателей заняться актуальными задачами:

- Проработать ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей (одно из предложений по этой теме - уравнять выплаты всем участникам спецоперации).

- Сделать все, чтобы защитить выбор новых регионов вернуться в Россию. "Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали. Чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем. Это и есть часть нашего народа".

Главным для депутатов должны быть "наказы людей" и укрепление страны. "И, конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа - наша общая, первейшая задача".

В условиях санкций, "экономической агрессии" нужно действовать четко и быстро, ведь задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны. Президент указал на то, что прогнозы по росту российской экономики остаются стабильными: "Достаточно посмотреть на результаты работы за прошлый год, посмотреть по всем макроэкономическим показателям. Слава богу, и реальные доходы граждан начали расти, пока скромно, но все-таки".