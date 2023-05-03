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Новый закон разъяснил, кто и за что может потерять гражданство РФ

Жителей России могут лишить приобретенного гражданства за ряд преступлений, в том числе терроризм, оборот наркотиков, дискредитацию российской армии и публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ. «Российская газета» изучила новый закон «О гражданстве Российской Федерации», который впервые перечисляет, кто и за что может быть лишен гражданства РФ.

Новый закон разъяснил, кто и за что может потерять гражданство РФ
© РИА Новости

Издание подчеркивает, что потерять приобретенное гражданство могут только те люди, кто не родился гражданином РФ, а был им признан, то есть получил гражданство на каком-то основании. Людей, которые приобрели российское гражданство по праву рождения или в результате изменения государственной границы страны новый закон не коснется.

Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности. Такой указ недавно издал президент России Владимир Путин. Всего в законе перечислено больше 60 статей кодекса, в том числе статьи об ответственности за экстремистскую или террористическую деятельность.

При этом закон позволяет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.

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