Патрушев заявил, что миф об "американской мечте" развеян

"За последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое. Миф о пресловутой "американской мечте" развеян. Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье", - констатировал он.

При этом Патрушев обратил внимание, что "в США, как и в других недружественных [для РФ] странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России". "Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами РФ при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - считает он.