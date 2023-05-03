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Патрушев заявил, что миф об "американской мечте" развеян

США буквально скатились в Средневековье, а миф об "американской мечте" разбился о реальность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Известия".

Патрушев заявил, что миф об "американской мечте" развеян
© РИА Новости

"За последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое. Миф о пресловутой "американской мечте" развеян. Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье", - констатировал он.

При этом Патрушев обратил внимание, что "в США, как и в других недружественных [для РФ] странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России". "Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами РФ при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - считает он.

Секретарь Совбеза также указал, что растет число иностранцев, желающих выбрать постоянным местом жительства Россию. "Большинство из них - глубоко верующие христиане, которым близки по духу моральные и нравственные ценности, оберегаемые в России, но давно растоптанные в Америке", - пояснил он.

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