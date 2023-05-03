Патрушев: В планы США не входит сохранение Украины как государства

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По его словам, Украина нужна Америке «только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

— Следуя этой неонацистской линии, США уже превратили ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за рубежом защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений, — высказался Патрушев в интервью «Известиям».

Он отметил, что 30 лет потрясений, которые были организованы на Украине Штатами, привели к сокращению населения в два раза.

— А сейчас США с легкостью идут на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы Вашингтона не входит, — подчеркнул секретарь Совбеза.