Патрушев: В планы США не входит сохранение Украины как государства

Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США
Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы Соединенных Штатов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, Украина нужна Америке «только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».
— Следуя этой неонацистской линии, США уже превратили ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за рубежом защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений, — высказался Патрушев в интервью «Известиям».
Он отметил, что 30 лет потрясений, которые были организованы на Украине Штатами, привели к сокращению населения в два раза.
— А сейчас США с легкостью идут на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы Вашингтона не входит, — подчеркнул секретарь Совбеза.
Также Николай Патрушев высказался, что Запад блокировал финансовые активы РФ по тем же схемам, как Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад.