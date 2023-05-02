Небензя назвал успешным председательстве РФ в Совбезе ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что председательство страны в Совете Безопасности ООН прошло успешно и без эксцессов. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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«Я думаю, что наше председательство прошло успешно и без каких-либо эксцессов», — подтвердил он.

Ранее в российском МИД рассказали, что Москва, несмотря на накалившуюся из-за действий Запада обстановку, смогла обеспечить эффективную работу Совбеза.

В дипведомстве также отметили, что во время председательства России мероприятия, которые были предусмотрены апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме.