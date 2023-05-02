Захарова сообщила об отказе украинской авиакомпании эвакуировать россиянина из Судана

Захарова сообщила об отказе украинской авиакомпании эвакуировать гражданина РФ из Судана
Частная украинская авиакомпания SkyUp, которая занималась эвакуацией из Судана, отказала подавшему заявку гражданину России. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
"Когда в спецслужбах, подконтрольных киевскому режиму, узнали, что речь идет о российском гражданине, то заявили ему, что его эвакуировать не будут, хотя его коллеги - и граждане Украины, и граждане Грузии - были эвакуированы", - сказала она.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 200 граждан РФ, СНГ и других стран, в том числе Украины, которые были эвакуированы из Республики Судан самолетами Воздушно-космических сил России, прибыли в Москву.
О ситуации в Судане
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования (спецназ) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя структурами связаны с вопросом о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.
15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли более 400 мирных жителей.