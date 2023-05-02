Россию не пригласили на коронацию Карла III

«Были приглашены главы государств из других стран, с которыми Великобритания имеет полные дипломатические отношения, а также представители британских королевств и заморских территорий. Приглашения были отправлены высокопоставленным дипломатам, а не главам государств Северной Кореи и Никарагуа», – сообщает издание.