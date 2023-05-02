Россию не пригласили на коронацию Карла III
Власти Великобритании не стали приглашать на коронацию Карла III представителей из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Кроме того, приглашение не получили представители Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.
«Были приглашены главы государств из других стран, с которыми Великобритания имеет полные дипломатические отношения, а также представители британских королевств и заморских территорий. Приглашения были отправлены высокопоставленным дипломатам, а не главам государств Северной Кореи и Никарагуа», – сообщает издание.
Напомним, что церемония коронации нового монарха Соединенного Королевства пройдет 6 мая 2023 года.
Ранее стало известно, что жители Великобритании верят в благополучное правление Карла III.