В Госдуме объяснили налоговые проверки блогеров

«Налоговые органы работают в своем режиме. Сначала каких-то крупных неплательщиков [проверяют], потом помельче, потом решили и до блогеров добраться. Тем более, что эти блогеры сами вызывающим образом себя ведут, сами везде показывают свою роскошную жизнь, свои огромные доходы, гонорары и все такое, и это всегда вызывает вопросы, как с налогами у тебя товарищ? А где ты все эти деньги берешь?»



«Когда человек оказывает какие-то услуги, берет за это деньги, а потом не платит налоги, это называется незаконным предпринимательством и уклонением от налогов. Любые люди, которые этим занимаются, подлежат административной и уголовной ответственности. А что удивляться? Блогеров стали проверять, а что, не надо было? А что, так можно было — брать деньги, получать миллионы, покупать себе дома, фотографироваться, как они в Дубай летают и ни копейки налогов не платят? Нет, так нельзя, это незаконно», — сказал депутат.