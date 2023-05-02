Медведев прокомментировал снятие ограничений со своего поста в Twitter

Напомним, что 29 апреля Медведев опубликовал в Twitter пост, в котором заявил, что Польша «не должна для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс». Позже этот пост был ограничен администрацией Twitter, однако 2 мая ограничения были сняты. Теперь для просмотра этого поста необходимо нажать специальную кнопку, а перед показом появляется дисклеймер.