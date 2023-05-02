Патрушев: в США написали «руководство по расколу России»

Эксперты крупных фондов США по заказу Госдепартамента и Пентагона написали для американского истеблишмента своего рода «руководство по расколу России», рассказал в интервью «Известиям» секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его данным, аналитики фондов подготовили по заказу ведомств ряд научных работ под общим названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России».

Эксперты в своих трудах подчеркнули, что Соединенным Штатам следует сделать основную ставку на информационную войну, составными частями которой должны быть поддержка «пятой колонны» и разжигание центробежных тенденций.

Патрушев пояснил, что авторы доклада призвали также всеми способами расшатывать ситуацию в соседних с Россией странах, всеми силами поддерживать в них нестабильность.

Структуры Джорджа Сороса, заметил секретарь Совбеза, ежегодно направляют $0,8 млрд на создание разнообразных фейковых материалов: видеороликов, фотографий, статей.

Западные страны, пытаясь внедрить в сознание россиян такие институты, как гендерное многообразие и исторический ревизионизм, стремятся разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, констатировал Патрушев.