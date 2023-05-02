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Путин созовет отдельное совещание по туризму

Президент РФ Владимир Путин намерен собрать специальное совещание по развитию внутреннего туризма.

Путин созовет отдельное совещание по туризму
© РИА Новости

На совещании главы государства с членами правительства во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил Путина собрать отдельную встречу с участием глав регионов и представителей бизнеса по созданию крупных курортов в РФ.

"Предложения, которые были сделаны Дмитрием Николаевичем по поводу проведения необходимых совещаний, я их поддерживаю, тем более, что действительно нужно будет поговорить и с руководителями регионов, где планируются те или иные проекты", - согласился президент.

По его мнению, при развитии туризма следует учитывать озабоченности руководителей регионов. Для примера президент привел проект развития новой Анапы.

"Мне нравится этот проект, я думаю, что он хороший, нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченности руководства регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфраструктуры", - пояснил глава государства. "И это можно сделать, и жилье можно и нужно строить, нужно только соответствующие решения принять потому, сколько и чего должно быть построено", - полагает Путин.

По его мнению, "сделать это нужно своевременно, при первых шагах".

"В целом проекты подобного рода я считаю очень перспективными и важными", - заключил президент.

Проект курорта "Новая Анапа" предполагает создание до 15 тыс. гостиничных номеров, появление в регионе нескольких тысяч новых рабочих мест. Как ранее говорил Чернышенко, всероссийский круглогодичный курорт на Черноморском побережье позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно 5 млн туристов в год.

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