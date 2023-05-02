Путин созовет отдельное совещание по туризму

"Мне нравится этот проект, я думаю, что он хороший, нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченности руководства регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфраструктуры", - пояснил глава государства. "И это можно сделать, и жилье можно и нужно строить, нужно только соответствующие решения принять потому, сколько и чего должно быть построено", - полагает Путин.