Путин созовет отдельное совещание по туризму
Президент РФ Владимир Путин намерен собрать специальное совещание по развитию внутреннего туризма.
На совещании главы государства с членами правительства во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил Путина собрать отдельную встречу с участием глав регионов и представителей бизнеса по созданию крупных курортов в РФ.
"Предложения, которые были сделаны Дмитрием Николаевичем по поводу проведения необходимых совещаний, я их поддерживаю, тем более, что действительно нужно будет поговорить и с руководителями регионов, где планируются те или иные проекты", - согласился президент.
По его мнению, при развитии туризма следует учитывать озабоченности руководителей регионов. Для примера президент привел проект развития новой Анапы.
"Мне нравится этот проект, я думаю, что он хороший, нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченности руководства регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфраструктуры", - пояснил глава государства. "И это можно сделать, и жилье можно и нужно строить, нужно только соответствующие решения принять потому, сколько и чего должно быть построено", - полагает Путин.
По его мнению, "сделать это нужно своевременно, при первых шагах".
"В целом проекты подобного рода я считаю очень перспективными и важными", - заключил президент.
Проект курорта "Новая Анапа" предполагает создание до 15 тыс. гостиничных номеров, появление в регионе нескольких тысяч новых рабочих мест. Как ранее говорил Чернышенко, всероссийский круглогодичный курорт на Черноморском побережье позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно 5 млн туристов в год.