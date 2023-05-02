Twitter разблокировал публикацию Медведева про Польшу

«Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», – написал Медведев в своём англоязычном Twitter-аккаунте 29 апреля.

Позднее он сообщил, что этот пост попал под ограничения. Однако на данный момент пост можно свободно увидеть, если нажать на кнопку «посмотреть». «Этот твит нарушает Правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», – гласит дисклеймер перед постом.