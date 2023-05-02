Возвращение новых регионов к жизни: главные заявления Путина

Президент России Владимир Путин заявил об «активном и последовательном» возвращении к жизни новых регионов страны и поблагодарил остальные субъекты за помощь в этом. Главное из выступления главы государства на открытии трамвайного движения в Мариуполе в материале «Рамблера».

Сегодня президент России Владимир Путин в формате видеосвязи открыл трамвайное движение в Мариуполе. В мероприятии также приняли участие зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, врио главы ДНР Денис Пушилин и мэр Мариуполя Олег Моргун. Стенограмма выступления главы государства на открытии трамвайного движения опубликована на сайте Кремля.

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«Значимое событие для города и для жителей»

Открывая трамвайное движение в Мариуполе, президент России отметил, что это важное событие для города и первый этап создания там современной системы пассажирских перевозок.

«Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта», - подчеркнул Владимир Путин.

«Ведется масштабная работа»

Глава государства также обратил внимание на то, что открытие трамвайного движения в Мариуполе - это только часть масштабной работы, которая сейчас активно ведется «и в Запорожской, и в Херсонской областях, и в Донбассе».

«Строятся и ремонтируются дороги, жилье, объекты образования, здравоохранения и энергетики. Налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», - заявил президент России.

По словам Владимира Путина, в восстановлении новых российских регионов поможет программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года, которая была утверждена в конце апреля.

Президент также поблагодарил российские регионы, которые оказывают поддержку в восстановлении новых субъектов России.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами - они предусматривали, в частности, взаимную охрану границ. 24 февраля того же года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.