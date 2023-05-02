Вовлеченность ФРГ в конфликт на Украине и условия зерновой сделки: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 2 мая, ответил на вопросы журналистов о риске провокаций на 9 Мая и выполнении условий зерновой сделки в отношении российского агросектора. Редакция «Рамблера» собрала главные заявления официального представителя Кремля.

Безопасностб на 9 Мая

Песков заявил о работе спецслужб России над обеспечением безопасности на 9 Мая, передает РИА Новости.

Представитель Кремля указал на ведение в стране сложной работы.

«Все наши специальные службы делают все, что необходимо», - подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Москва знает о причастности Украины к атакам и терактам на российской территории. Он выразил уверенность в том, что Киев будет продолжать такие действия.

Выполнение условий зерновой сделки

Песков заявил, что на сегодняшний день условия зерновой сделки в части, которая касается российского агросектора, не выполнили, передает ТАСС.

«Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков указал на продолжение контактов по зерновой сделке. Однако, по его словам, они пока не приносят каких-либо результатов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что переговоры под эгидой ООН по черноморской зерновой инициативе с участием всех сторон должны пройти в среду, 3 мая.

Вовлеченность ФРГ в конфликт на Украине

Песков указал на увеличение вовлеченности Германии в конфликт на Украине. По его словам, канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит на это обратить внимание, передает ТАСС.

«Оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российскими регионами», - подчеркнул официальный представитель Кремля.