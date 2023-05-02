Песков ответил Шольцу на заявление о контроле ФРГ над применением оружия ВСУ
У Германии нет возможности контролировать применение оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Его цитирует РИА Новости.
«Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией, уже стреляет по территории России. Донбасс — территория России», — сказал он, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия делает все, «чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО».