Песков ответил Шольцу на заявление о контроле ФРГ над применением оружия ВСУ

«Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией, уже стреляет по территории России. Донбасс — территория России», — сказал он, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия делает все, «чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО».