В МИД прокомментировали информацию о встрече по зерновой сделке

России не поступала информация о какой-либо встрече по зерновой сделке. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в МИД РФ.

Ранее агентство Reuters сообщило о предполагаемой предстоящей встрече по зерновой инициативе. Согласно информации от неназванного украинского источника, переговоры под эгидой ООН с участием всех сторон якобы должны пройти 3 мая.

«Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало», — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновую сделку не выполняют в той части условий, которые касаются российской стороны. Представитель Кремля подчеркнул, что инициативу ждут «не очень хорошие перспективы» в плане ее продления.