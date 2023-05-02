В МИД прокомментировали информацию о встрече по зерновой сделке
России не поступала информация о какой-либо встрече по зерновой сделке. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в МИД РФ.
Ранее агентство Reuters сообщило о предполагаемой предстоящей встрече по зерновой инициативе. Согласно информации от неназванного украинского источника, переговоры под эгидой ООН с участием всех сторон якобы должны пройти 3 мая.
«Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало», — заявили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновую сделку не выполняют в той части условий, которые касаются российской стороны. Представитель Кремля подчеркнул, что инициативу ждут «не очень хорошие перспективы» в плане ее продления.
Ранее РИА Новости сообщало, что генсек ООН Антониу Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина по поводу зерновой сделки. Кроме того, он принял к сведению озабоченность Москвы реализацией Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.