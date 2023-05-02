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Путин по видеосвязи участвует в запуске трамвая в Мариуполе

Президент России Владимир Путин принимает участие в запуске трамвая в Мариуполе (ДНР). Глава государства присоединился к церемонии по видеосвязи из Санкт-Петербурга.

Сегодня в Мариуполе возобновится движение трамваев по маршруту №10 "Горбольница №2 - Энергоучасток", который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе - ранее там шел ремонт линий. Восстановлением трамвайной сети и вагонов занимались специалисты депо №3. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, 10 из них выйдут на маршрут.

Раскрыты подробности поездки Путина в Мариуполь

Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции.

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