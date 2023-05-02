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В Кремле рассказали о конечной цели спецоперации

Конечная цель специальной военной операции в том, чтобы исключить угрозу со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В Кремле рассказали о конечной цели спецоперации
© ТАСС

По словам представителя Кремля, спецоперация должна в корне исключить вероятность угрозы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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